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مصدران: استمرار المحادثات بين تركيا وأبوظبي بشأن صفقة ميناء إزمير

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إسطنبول (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن تركيا مستمرة في محادثات مع شركة موانئ أبوظبي، التي تسيطر عليها الدولة، لإنشاء مشروع مشترك يتعلق بحقوق تشغيل ميناء إزمير على بحر إيجة.

وذكرت رويترز في ديسمبر كانون الأول أن أبوظبي مهتمة بشراء حصة لتشغيل ميناء إزمير في صفقة محتملة قد تقدّر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار.

وأوضح المصدران أن إتمام الصفقة تأخر بسبب تغير ظروف المنافسة في المنطقة والحسابات وأن المفاوضات مستمرة في محاولة لإبرامها.

وقال واحد من المصدرين “أجرت تركيا محادثات مع مشترين محتملين آخرين لكنها قررت المضي قدما مع موانئ أبوظبي. تأخر الاتفاق النهائي بسبب تغير ظروف المنافسة والحسابات. المفاوضات مستمرة”.

وقال المصدر الثاني إن ميناء إزمير، الذي بدأ عملياته في عام 1959، يتمتع بروابط لوجستية قوية لكنه يحتاج إلى الاستثمار.

ويعد ميناء إزمير، الذي يقع ضمن محفظة صندوق الثروة التركي، من أكبر موانئ البلاد من حيث حجم الحاويات وحمولة البضائع.

وقال صندوق الثروة التركي في رد مكتوب على أسئلة رويترز إنه يريد إيجاد قيمة مضافة للبلاد والميناء.

وأضاف في بيان “باعتبارنا صندوق الثروة السيادي التركي، نواصل عملنا لتحقيق مصلحة محتملة لبلدنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في إيجاد أعلى قيمة مضافة لبلدنا وميناء إزمير وزيادة قيمة أصولنا”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من موانئ أبوظبي.

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