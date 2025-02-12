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مصدران: السيسي لن يحضر أي محادثات في البيت الأبيض إذا كان تهجير سكان غزة على جدول الأعمال

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووجه ترامب دعوة للسيسي لزيارة واشنطن في اتصال بينهما في الأول من فبراير شباط، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق.

وقال مسؤول أمريكي إن موعد الزيارة لم يتحدد.

ولم ترد الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

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