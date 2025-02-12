مصدران: السيسي لن يزور البيت الأبيض إذا كان تهجير سكان غزة على جدول الأعمال

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض ما دام جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأثار ترامب غضب العالم العربي بخطته لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وطالب مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم، ولوح بقطع المساعدات عن الدولتين الحليفتين لبلاده إذا رفضتا.

وقالت مصر إن ترامب وجه دعوة مفتوحة للسيسي لزيارة واشنطن في اتصال بينهما في الأول من فبراير شباط. وقال مسؤول أمريكي إنه لم يتم تحديد موعد لمثل هذه الزيارة.

ولم ترد الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وبدا عاهل الأردن الملك عبد الله منزعجا خلال اجتماعه يوم الثلاثاء مع ترامب في البيت الأبيض، والذي ناقش ترامب خلاله خطته لغزة.

وزار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي واشنطن هذا الأسبوع. وقال المصدران إن هدف زيارته كان تجنب اجتماع محرج مماثل يحاول ترامب خلاله الضغط على السيسي.

ووفقا للمصدرين المصريين، فقد بدا جليا لعبد العاطي خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن خطة التهجير ستكون مطروحة على الطاولة إذا زار السيسي البلاد.

وذكر المصدران أن عبد العاطي رد بأن مثل هذا الاجتماع لن تكون له جدوى، وأن أي نقاش يجب أن يدور حول خطة مصر لإعادة إعمار القطاع. وتقول مصر إن خطتها “ستضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم”.

* المساعدات العسكرية

شكل التعاون الوثيق بين القاهرة وواشنطن حجر زاوية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لعقود. وظلت مصر منذ معاهدة السلام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ومصر قبل أكثر من أربعة عقود، واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وذكر المصدران أن وزير الخارجية الأمريكي لم يكرر تهديدات ترامب خلال مباحثاته مع عبد العاطي، لكنه حث القاهرة على إعادة التفكير في خطة ترامب.

وخصصت الولايات المتحدة العام الماضي 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية لمصر، ووافقت في ديسمبر كانون الأول على بيع محتمل لأسلحة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار.

وقال إتش. إيه. هيليهر الزميل بمعهد رويال يونايتد سرفيسيز “لا مورّد يضاهي الأمريكيين، ولهذا السبب كانت مصر حريصة لفترة طويلة على الحفاظ على هذه العلاقة، لكن لن يكون ذلك على حساب مصلحتها الوطنية”.

وأكد السيسي مرارا أن مصر لن تسهل مطلقا طرد الفلسطينيين من غزة، وهو أمر تعتبره مصر تهديدا خطيرا لأمنها بما في ذلك عن طريق إذكاء التطرف وتوفير ذريعة لهجمات إسرائيلية مستقبلية، فضلا عما يمثله ذلك من ظلم للفلسطينيين.