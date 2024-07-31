مصدران: العثور على جثة فؤاد شكر القائد العسكري بحزب الله وسط حطام

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من مايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز يوم الأربعاء إن جثة القائد العسكري بجماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر عُثر عليها وسط حطام نتيجة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية في وقت مبكر يوم الأربعاء إن فؤاد شكر كان في المبنى الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي، دون تأكيد مقتله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه قتل شكر، الذي وصفه بأنه أكبر قيادي في حزب الله واتهمه بالوقوف وراء هجوم وقع في مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ونفى حزب الله أي مسؤولية عن الهجوم في هضبة الجولان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن شكر “يداه ملطختان بدماء العديد من الإسرائيليين. الليلة، أظهرنا أن دماء شعبنا لها ثمن، وأنه لا يوجد مكان بعيد عن متناول قواتنا لتحقيق هذه الغاية”.

وأكد مصدر أمني كبير من دولة أخرى في المنطقة أن شكر توفي متأثرا بجراحه. وقالت مصادر طبية وأمنية إن امرأتين وطفلين على الأقل قتلوا أيضا.

وذكر بيان حزب الله، الذي طال انتظاره، يوم الأربعاء أن إسرائيل هاجمت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، إحدى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وأن “عددا من المواطنين” قتلوا وأصيب آخرون.

وأضاف البيان “كان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى”‏.

وأضاف البيان “تعمل فرق الدفاع المدني منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظرا لوضعية ‏الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وبحسب مصادر من جماعة حزب الله ووفقا للإعلان الإسرائيلي عن مقتله كان شكر مستشارا لزعيم الجماعة حسن نصر الله.

وأصبح شكر أكبر قيادي في الجماعة يلقى حتفه خلال ما يقرب من 10 أشهر من تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي الذي تزامن مع بدء الحرب في قطاع غزة.

وجاء الهجوم في بيروت قبل ساعات فقط من اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء في إيران في تطور أشعل المخاوف من تصعيد أوسع نطاقا في المنطقة. وجماعة حزب الله حليفة لحماس.