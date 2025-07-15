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مصدران: انفجار يوقف إنتاج النفط في حقل سرسنك بكردستان العراق

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بغداد (رويترز) – ذكرت شركة إتش.كيه.إن إنرجي على حسابها بموقع إكس أن انفجارا تسبب في توقف الإنتاج في منشأة بحقل سرسنك النفطي الذي تديره الشركة في إقليم كردستان العراق، وأضافت أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.

وأفاد مهندسا نفط لرويترز بأن عمليات الإنتاج في الحقل النفطي توقفت كإجراء احترازي.

وقالت الشركة في بيانها “تم إحصاء جميع الموظفين والتأكد من سلامتهم ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. مع ذلك، لا تزال المنشأة مشتعلة، وتعمل فرق الاستجابة للطوارئ بنشاط للسيطرة على الوضع”.

وأضافت الشركة أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث وأنها بدأت تقييما كاملا للأضرار.

ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن سبب الحريق.

ويوم الاثنين، سقطت طائرتان مسيرتان في حقل خورملة النفطي في إقليم كردستان مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه بالحقل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية