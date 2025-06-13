مصدران: تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين بعد هجوم إسرائيل على إيران

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باريس/الرياض (رويترز) – قال مصدران يوم الجمعة إن مؤتمر الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن تستضيفه فرنسا والسعودية بهدف صياغة خارطة طريق لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، تأجل بعد أن شنت إسرائيل هجوما عسكريا على إيران.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي في الرياض أن المؤتمر سيؤجل لأسباب منها الهجمات على إيران. وقال مصدر مطلع ثان إن بعض الوفود من الشرق الأوسط لن تحضر أو ​​لم تتمكن من الحضور بسبب هذه التطورات.

وكان من المقرر أن تستضيف فرنسا والسعودية الاجتماع رفيع المستوى من 17 إلى 20 يونيو حزيران في نيويورك بهدف وضع معايير خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان من المقرر أن يحضر في 18 يونيو حزيران، أشار إلى أن باريس قد تعترف في المؤتمر بدولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهي خطوة عارضتها إسرائيل.

وأرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برقية دبلوماسية، اطلعت عليها رويترز، هذا الأسبوع لثني الحكومات في جميع أنحاء العالم عن حضور المؤتمر.

ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي بعد على طلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الفرنسية.

ومن المقرر أن يعقد ماكرون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق يوم الجمعة من المتوقع أن يتحدث فيه عن الضربة الإسرائيلية على إيران والوضع في الشرق الأوسط.