مصدران: تعليق بعض عمليات تحميل النفط بعد حريق في الفجيرة

دبي 14 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران إن بعض عمليات تحميل النفط توقفت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وهي مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود، وذلك بعد اندلاع حريق هناك اليوم السبت.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الحريق اندلع إثر سقوط شظايا في أثناء اعتراض طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

وأضاف المكتب أن فرق الدفاع المدني تتولى السيطرة على الحريق.

ولم تقدم السلطات أي معلومات عن تعليق للعمليات.

وكانت وكالة بلومبرج نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة، الواقع خارج مضيق هرمز، جرى تعليقها بعد هجوم بطائرة مسيرة واندلاع حريق.

ولم ترد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة، التي تعمل في الإمارة، بعد على طلب للتعليق.

وقال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن أدنوك أغلقت مصفاة الرويس التابعة لها وذلك بعد اندلاع حريق في أحد مرافقها عقب غارة جوية بطائرات مسيرة، في اضطراب آخر تشهده البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

(تغطية صحفية سارة الصفتي وجيداء طه ونيدهي فيرما – إعداد رحاب علاء ودعاء محمد للنشرة العربية)