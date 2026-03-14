مصدران: تعليق بعض عمليات تحميل النفط جراء حريق في الفجيرة

دبي 14 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران في القطاع إن بعض عمليات تحميل النفط توقفت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وهي مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود، وذلك بعد اندلاع حريق هناك اليوم السبت.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الحريق اندلع إثر سقوط شظايا في أثناء اعتراض طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

وأضاف المكتب أن فرق الدفاع المدني تتولى السيطرة على الحريق.

ولم تقدم السلطات أي معلومات عن تعليق للعمليات.

وكانت وكالة بلومبرج نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة، الواقع خارج مضيق هرمز، جرى تعليقها بعد هجوم بطائرة مسيرة واندلاع حريق.

(تغطية صحفية سارة الصفتي وجيداء طه ونيدهي فيرما – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)