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مصدران: جماعة حزب الله أرسلت قوات “مشرفة” ليل الخميس إلى حمص بسوريا

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دبي (رويترز) – قال مصدران أمنيان لبنانيان كبيران لرويترز إن جماعة حزب الله اللبنانية أرسلت ليل الخميس عددا صغيرا من “القوات المشرفة” من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال ضابط من الجيش السوري ومسؤولان من المنطقة تربطهما صلات وثيقة بطهران لرويترز أيضا إن قوات نخبة من جماعة حزب الله المدعومة من إيران عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.

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