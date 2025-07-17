مصدران: دبلوماسيون غربيون كانوا بمحيط وزارة الدفاع بدمشق أثناء القصف الإسرائيلي

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من تيمور أزهري

دمشق (رويترز) – قال شخصان أحدهما شاهد سوري إن دبلوماسيين غربيين كانوا يمرون قرب وزارة الدفاع السورية في دمشق بمركبات مصفحة عندما قصفت إسرائيل المبنى بعدة صواريخ يوم الأربعاء.

وأضاف المصدران أن السيارات لم يلحق بها أذى وواصلت الطريق إلى وجهتها، وأحجما عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول جنسيات الدبلوماسيين أو عددهم.

وشنت إسرائيل غارات جوية قوية على دمشق يوم الأربعاء، ما أدى إلى تضرر جزء من وزارة الدفاع. واستهدفت الضربات أيضا موقعا بالقرب من القصر الرئاسي، وكذلك قوات الأمن الحكومية التي كانت تشتبك مع مسلحين من الأقلية الدرزية في محافظة السويداء بجنوب سوريا.

وقال مصدر طبي سوري إن الغارات على الوزارة أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر قوات الأمن.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تأتي في إطار جهود لحماية الأقلية الدرزية في جنوب سوريا، وهو ما رفضه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قال إن إسرائيل تهدف إلى تقويض مساعي الحكومة الجديدة لتوحيد البلاد.