مصدران: ستاندرد تشارترد يجلي موظفيه من دبي

من هديل الصايغ ولورانس وايت

دبي/لندن 11 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران اليوم الأربعاء إن ستاندرد تشارترد بدأ في إجلاء موظفيه من مكاتبه في دبي في إطار تشديد البنوك لإجراءاتها الاحترازية عقب تحذير إيراني من استهداف بنوك تتعامل مع الولايات المتحدة أو إسرائيل في المنطقة.

ولدى ستاندرد تشارترد، وهو بنك بريطاني مقره لندن، وجود كبير في الإمارات وله مكاتب في مركز دبي المالي العالمي الذي يضم بنوكا وشركات محاماة دولية كبرى.

وقال متحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء العسكري اليوم الأربعاء إن إيران ستستهدف مصالح اقتصادية ومصرفية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة بعد هجوم على بنك إيراني.

ويعمل العديد من موظفي الشركات الأجنبية والمحلية من منازلهم في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي دفعت طهران إلى إطلاق صواريخ على أهداف في أنحاء الشرق الأوسط، مما تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح في منطقة الخليج واضطرابات في حركة السفر الجوي.

وساهم إنشاء مركز دبي المالي العالمي عام 2004 في انطلاق جهود دبي لجذب الشركات المالية. وبنهاية عام 2025، كان المركز يستضيف أكثر من 290 بنكا، و102 صندوق تحوط، و500 شركة لإدارة الثروات، و1289 شركة عائلية.

