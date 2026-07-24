مصدران: سفينة تجارية خطفت قبالة اليمن في قبضة قراصنة صوماليين

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جروي (الصومال) 24 يوليو تموز (رويترز) – أفاد اثنان من سكان منطقة بونتلاند الصومالية شبه المستقلة لرويترز أمس الخميس بأن سفينة تجارية خُطفت الأسبوع الماضي في المياه اليمنية بخليج عدن باتت حاليا في قبضة قراصنة صوماليين.

• السفينة، التي تحمل اسم (أسانا) هي ناقلة وقود ومواد كيميائية ترفع علم تنزانيا.

• وصف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز نفسه بأنه قرصان سابق. وقال إن هناك طاقما من 20 فردا على السفينة بينهم ثمانية من ألمانيا و10 من الفلبين.

• قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها، بموجب قاعدة عامة، لا تعلق على خطف مواطنين ألمان في الخارج.

• شاهد الساكن الآخر القراصنة وهم ينقلون طعاما إلى السفينة المخطوفة.

• قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأسبوع الماضي إن أفرادا غير مصرح لهم اعتلوا السفينة في خليج عدن وجرى توجيهها إلى المياه الصومالية، وصنفت الواقعة على أنها اختطاف.

• تسبب القراصنة الصوماليون في فوضى عارمة في المياه قبالة ساحل الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي بين عامي 2008 و2018. وبعد فترة من الانحسار، بدأت أنشطة القرصنة في الازدياد مرة أخرى في أواخر عام 2023.

(إعداد مروة غريب ومروة سلام للنشرة العربية )