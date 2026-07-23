مصدران: سفينة تجارية خُطفت قبالة اليمن باتت في قبضة قراصنة صوماليين

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جروي (الصومال) 23 يوليو تموز (رويترز) – أفاد اثنان من سكان منطقة بونتلاند الصومالية شبه المستقلة لرويترز اليوم الخميس بأن سفينة تجارية خُطفت الأسبوع الماضي في المياه اليمنية بخليج عدن باتت حاليا في قبضة قراصنة صوماليين.

• السفينة، التي تحمل اسم (إم.تي أسانا) هي ناقلة وقود ومواد كيميائية ترفع علم تنزانيا.

• وصف مصدر تحدث لرويترز نفسه بأنه قرصان سابق. وقال إن هناك طاقما من 20 فردا على السفينة إم.تي أسانا بينهم ثمانية من ألمانيا وعشرة من الفلبين.

• شاهد الساكن الآخر القراصنة وهم ينقلون طعاما إلى السفينة المخطوفة.

• قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأسبوع الماضي إن أفرادا غير مصرح لهم اعتلوا السفينة في خليج عدن وجرى توجيهها إلى المياه الصومالية، وصنفت الواقعة على أنها اختطاف.

• تسبب القراصنة الصوماليون في فوضى عارمة في المياه قبالة ساحل الدولة المطلة على القرن الأفريقي بين عامي 2008 و2018. وبعد فترة من الانحسار، بدأت أنشطة القرصنة في الازدياد مرة أخرى في أواخر عام 2023.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )