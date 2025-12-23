The Swiss voice in the world since 1935
مصدران: سوريا تحتجز صحفيا إسلاميا أمريكيا بارزا

23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن السورية اعتقلت صحفيا إسلاميا أمريكيا بارزا كان ينتقد الحكومة السورية الجديدة وشراكتها الوليدة مع الولايات المتحدة.

وقالا إن بلال عبد الكريم تم اعتقاله في مدينة الباب في محافظة حلب الشمالية أمس الاثنين. وكان عبد الكريم يقدم عروضا كوميدية في الولايات المتحدة ثم تحول إلى صحفي معني بتغطية الحرب، وهو يعيش في سوريا منذ عام 2012 وعمل مع العديد من وسائل الإعلام الأجنبية.

ولم تستجب وزارة الإعلام السورية ولا متحدث باسم وزارة الداخلية ولا متحدث باسم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا بعد لطلبات التعليق.

ويمثل عبد الكريم صوتا بارزا بين الإسلاميين الأجانب في سوريا، إذ أتاح المجال للتعبير عن آراء المتشددين الذين يرون أن الرئيس أحمد الشرع – الذي كان في السابق قائدا لفرع تنظيم القاعدة في سوريا – تنازل كثيرا عن القيم الإسلامية منذ توليه السلطة.

وفي أغسطس آب، قدم عبد الكريم التماسا إلى الدولة السورية لمنح الجنسية للجهاديين الأجانب من بين مقاتلي المعارضة الذين وصلوا إلى السلطة مع هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس المستبد بشار الأسد قبل عام.

(تغطية صحفية فراس دالاتي وتيمور أزهري – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

