مصدران: غارة جوية إسرائيلية على بيروت تستهدف قياديا بحزب الله

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بيروت/ القدس (رويترز) – قال مصدران أمنيان في لبنان إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قياديا في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء، في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف المنطقة التي تعد من معاقل جماعة حزب الله لليوم الثاني على التوالي.

ورفض المصدران تحديد هوية القيادي المستهدف في الضربة وقالا إن مصيره غير معروف.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن طائراته نفذت ضربة محددة الهدف في بيروت، دون أن يذكر تفاصيل.

وأصابت الغارة مبنى في منطقة الغبيري المزدحمة عادة، وعرض أحد المصدرين صورة تظهر أضرارا لحقت بالطابق العلوي من مبنى مكون من خمسة طوابق.