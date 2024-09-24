مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مصدران: غارة جوية إسرائيلية على بيروت تستهدف قياديا بحزب الله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت/ القدس (رويترز) – قال مصدران أمنيان في لبنان إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قياديا في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء، في وقت تواصل فيه إسرائيل قصف المنطقة التي تعد من معاقل جماعة حزب الله لليوم الثاني على التوالي.

ورفض المصدران تحديد هوية القيادي المستهدف في الضربة وقالا إن مصيره غير معروف.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن طائراته نفذت ضربة محددة الهدف في بيروت، دون أن يذكر تفاصيل.

وأصابت الغارة مبنى في منطقة الغبيري المزدحمة عادة، وعرض أحد المصدرين صورة تظهر أضرارا لحقت بالطابق العلوي من مبنى مكون من خمسة طوابق.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
111 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية