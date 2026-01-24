مصدران: مبعوثان أمريكيان في إسرائيل لمناقشة مستقبل غزة

من إميلي روز وستيف هولاند

القدس 24 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في إسرائيل اليوم السبت للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لبحث مستقبل غزة بشكل أساسي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الخميس عن خطط لبناء “غزة جديدة” من الصفر، لتشمل أبراجا سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات على شاطئ البحر، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لدفع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للأمام بعدما عصفت به انتهاكات متكررة.

ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق.

وقال علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة بشكل مؤقت، يوم الخميس إن معبر رفح الحدودي – وهو فعليا الطريق الوحيد للدخول إلى غزة أو الخروج منها لجميع سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة – سيفتح هذا الأسبوع.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الخارجين من القطاع أكبر من عدد الداخلين إليه.

وكان من المفترض فتح المعبر خلال المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، وصل عدد القتلى في القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 71654 قتيلا، بينما بلغ عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 481.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر إنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي من المتوقع أن تسحب إسرائيل بموجبها قوات أخرى من غزة، وأن تتخلى حماس عن إدارة القطاع.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2024.

وقال ترامب أيضا يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها “أسطول حربي” يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر إلى استخدامه، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

