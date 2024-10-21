مصدران: مبعوث أمريكي سيعقد محادثات مع مسؤولين لبنانيين لوقف الحرب

reuters_tickers

4دقائق

من أمينة إسماعيل ونضال المغربي وليلى بسام

بيروت/القاهرة (رويترز) – قال مصدران في لبنان لرويترز إن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين سيجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت يوم الاثنين حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وذلك في وقت يوسع فيه الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للجماعة.

ورغم أن هوكستين من المرجح أن يدفع باتجاه الهدوء بعد عام من القتال تخلله اغتيال إسرائيل لقادة من حزب الله في لبنان ومن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، أوضحت الولايات المتحدة أنها ستظهر دعمها الراسخ لإسرائيل رغم ارتفاع أعداد القتلى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنه “في مواقعه الآن”.

ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزا للعمل، لكنه قال “لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه”.

واستهدفت إسرائيل ليل الأحد مقار ومواقع في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع قالت إن حزب الله يستخدمها لتخزين الأموال اللازمة لتمويل عملياته العسكرية. وفرت مئات الأسر من منازلها القريبة من المواقع المستهدفة قبل الغارات، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وذكرت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل طالبت السماح لقواتها بالاضطلاع “بدور فعال” لضمان عدم إعادة تسليح جماعة حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي هوكستين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين.

وقال بري لقناة العربية في مطلع الأسبوع إن زيارة هوكستين هي “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى هدنة قبل الانتخابات الأمريكية. وأضاف أنه سيرفض أي تعديلات على قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى آخر صراع دموي بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

واندلعت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة اللبنانية إطلاق الصواريخ دعما لحركة حماس في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل في بداية أكتوبر تشرين الأول عملية برية داخل لبنان في هجوم قالت إنه يهدف إلى إعادة مواطنيها الذين نزحوا من المناطق الشمالية جراء الهجمات الصاروخية.

كما اغتالت شخصيات كبيرة في حزب الله، على رأسها الأمين العام حسن نصر الله الذي قتلته في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسعت الولايات المتحدة وقوى إقليمية على مدى عام للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون نتائج، الأمر الذي جعل مسؤولين لبنانيين والعديد من الدبلوماسيين متشككين في فرص التوصل إلى هدنة في لبنان.