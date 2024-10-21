مصدران: مبعوث أمريكي يعقد محادثات لوقف الحرب مع مسؤولين لبنانيين

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من أمينة إسماعيل ونضال المغربي وليلى بسام

بيروت/القاهرة (رويترز) – قال مصدران في لبنان لرويترز إن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين سيصل بيروت يوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين حول شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وذلك في وقت يوسع فيه الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للجماعة.

واستهدفت غارات إسرائيلية مساء يوم الأحد عدة فروع لمؤسسة مالية يُعتقد أنها مرتبطة بحزب الله في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل طالبت السماح لقواتها بالانخراط في “مشاركة فعالة” لضمان عدم إعادة تسليح جماعة حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

واندلعت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة اللبنانية إطلاق الصواريخ دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل في بداية أكتوبر تشرين الأول عملية برية داخل لبنان في هجوم قالت إنه يهدف إلى إعادة مواطنيها الذين نزحوا من المناطق الشمالية جراء الهجمات الصاروخية.

وسعت الولايات المتحدة وقوى إقليمية على مدى عام للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون نتائج، الأمر الذي جعل مسؤولين لبنانيين والعديد من الدبلوماسيين متشككين في فرص التوصل إلى هدنة في لبنان.