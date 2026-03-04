مصدران: مجتبى خامنئي على قيد الحياة ومن المرجح أن يخلف والده

دبي/القدس 4 مارس آذار (رويترز) – بدا أن مجتبى خامنئي قد يكون المرشح الأوفر حظا لخلافة والده زعيما أعلى لإيران اليوم الأربعاء في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة حملتها العسكرية على إيران ودمرت فيه دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخا اتجه صوب المجال الجوي لتركيا.

وواقعة الصاروخ التي أعلنت عنها تركيا هي واقعة أولى من نوعها بالنسبة للدولة العضو في شمال الأطلسي.

وفي مؤشر على اتساع نطاق النفوذ العسكري للولايات المتحدة، قال هيجسيث إن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا. وقال نائب وزير الخارجية في سريلانكا للتلفزيون المحلي إن 89 على الأقل لقوا حتفهم في الواقعة.

واصلت الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الأربعاء الهجوم الذي بدأ يوم السبت على إيران في إطار حملة وصفها قائد عسكري أمريكي كبير بأنها تسبق الجدول الزمني للخطة الموضوعة، وقال هيجسيث إن الولايات المتحدة تفوز في هذه الحرب.

وأضاف في إفادة “لم يكن المقصود من هذا أبدا أن تكون حربا عادلة.. وهي ليست عادلة. نضربهم وهم منبطحون… دفاعاتنا الجوية ودفاعات حلفائنا وفيرة. يمكننا مواصلة هذا القتال بسهولة لأطول فترة نحتاجها”.

وتحول الهبوط في الأسواق العالمية إلى موجة بيع حادة في آسيا، شملت انهيارا غير مسبوق في سول، مع عدم اقتناع المستثمرين بتأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعيد فتح أهم ممر شحن في العالم بسرعة ويفرج عن النفط والغاز العالق في الشرق الأوسط.

واتجهت الأسواق الأوروبية في وقت لاحق صوب الاستقرار وتحول بعضها للارتفاع بعد خسائر حادة منيت بها على مدى يومين على أمل أن الحرب قد تنتهي سريعا. وقال متعاملون إن تحسن المعنويات جاء بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن المخابرات الإيرانية تواصلت مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) مع بداية الحرب بشأن سبيل لإنهائها.

وذكر التقرير في الصحيفة أن مسؤولين في واشنطن متشككون في إمكانية وجود “طريق خروج سريع” من الموقف، وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الإيرانيين أرادوا عقد محادثات لكن “الأوان كان قد فات”.

* لم يكن في طهران

مع دوي انفجارات جديدة في طهران، من غير المؤكد أن تشيع جنازة خامنئي (86 عاما) الذي قتل في غارة إسرائيلية يوم السبت في أول عملية اغتيال لحاكم دولة بضربة جوية.

وكان من المتوقع أن يسجى جثمانه في مصلى طهران الكبير بدءا من مساء اليوم الأربعاء، لكن وسائل الإعلام الرسمية أفادت بتأجيل مراسم التشييع.

وقال مصدران إيرانيان لرويترز اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي نجل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي نجا من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أودت بحياة والده، ويُرجح أن يخلف والده.

قال المصدران الإيرانيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن مجتبى (56 عاما) لم يكن في طهران في أثناء الغارات التي قتلت أيضا زوجة الزعيم الأعلى وابنا آخر له وعددا من كبار الشخصيات العسكرية والقادة.

وذكرت إيران أن مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الأعلى الجديد سيعلن قراره قريبا، وهي المرة الثانية فقط التي يعلن فيها عن قرار مماثل منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في 1979.

وقال آية الله أحمد خاتمي، وهو عضو في المجلس، للتلفزيون الرسمي “سيتم تحديد الزعيم الأعلى في أقرب فرصة، ونحن على وشك التوصل إلى قرار رغم أن الوضع في البلاد وضع حرب”. وأضاف أنه تم تحديد المرشحين بالفعل، لكنه لم يكشف عن أسمائهم.

وقالت إسرائيل إنها ستلاحق أي شخص يتم اختياره.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “كل قائد يعينه النظام الإيراني الإرهابي لمواصلة وقيادة خطة تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة وقمع الشعب الإيراني سيكون هدفا واضحا للتصفية… لا يهم اسمه أو مكان اختبائه”.

من بين المرشحين الآخرين لمنصب الزعيم الأعلى حسن خميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية وأحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الذي جرى تهميشه خلال العقود الماضية.

لكن يبدو أن مجتبى هو المرشح الأوفر حظا، وقد رسخ نفوذه في عهد والده كشخصية بارزة في أجهزة الأمن والإمبراطورية التجارية الواسعة التي تسيطر عليها. وسيحمل اختياره رسالة مفادها أن التيار المتشدد ما زال ممسكا بزمام الأمور بقوة.

واحتفل بعض الإيرانيين علنا بوفاة خامنئي، الذي قتلت قوات الأمن في عهده آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة قبل أسابيع فقط في أكبر اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ الثورة الإيرانية.

لكن إيرانيين غاضبين من الحكومة استبعدوا خروج أي مظاهر احتجاجية مع استمرار تساقط القنابل.

وقالت فرح (45 عاما) عبر الهاتف من طهران “ليس لدينا مكان نذهب إليه لنحتمي من الغارات، فكيف نخرج للاحتجاج؟”.

وأضافت أن الحرس الثوري وقوة الباسيج “منتشرون في كل مكان، سيقتلوننا، أكره هذا النظام، لكن علي أولا أن أفكر في سلامة طفلي (الاثنين)”.

* إغراق سفينة إيرانية

قالت الولايات المتحدة إنها أغرقت عمليا كل الأسطول الإيراني. وأكد هيجسيث إغراق غواصة أمريكية لسفينة حربية إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا، في مكان أدرجت فيه سفينة بذات الاسم في إطار المشاركة في تدريبات بحرية في خليج البنغال في الفترة من 18 إلى 25 فبراير شباط.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا في إيران لليوم الخامس على التوالي. وأسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-35 طائرة إيرانية من طراز ياك-130 فوق طهران، في ما يعتقد أنها أول مرة تسقط فيها مقاتلة إف-35 من الجيل الجديد طائرة مأهولة خلال معركة جوية.

واتسع نطاق الحرب إلى لبنان، حيث قصفت إسرائيل بيروت وتوعدت باستئصال جماعة حزب الله المدعومة من إيران بعد أن شنت ضربات على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن قوات برية تتقدم في جنوب لبنان وأمر السكان بالإخلاء لمساحات شاسعة جنوبي نهر الليطاني.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الاطلسي وأنظمة الدفاع من الصواريخ في شرق البحر المتوسط أسقطت صاروخا إيرانيا اتجه صوب تركيا بعد أن مر فوق العراق وسوريا. ولم يتضح بعد هدف الصاروخ.

وبموجب معاهدة تأسيس الحلف، يلتزم الأعضاء ببند الدفاع الجماعي وهو البند الخامس الذي يتعامل مع أي هجوم على أي دولة عضو على أنه هجوم على الجميع.

لكن هيجسيث قال “من غير المنطقي أن يتسبب ذلك في تفعيل البند الخامس أو ما شابه”.

(إعداد نهى زكريا وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )