مصدران: محكمة تونسية تعيد عبد اللطيف المكي لسباق الانتخابات الرئاسية

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تونس (رويترز) – قال مصدر قضائي وآخر حزبي لرويترز إن المحكمة الإدارية في تونس أيدت يوم الثلاثاء طعنا تقدم به السياسي الكبير عبد اللطيف المكي مما يسمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

واستبعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكي من السباق بسبب ما قالت إنه افتقار إلى التأييد الشعبي. وقال المسؤول القضائي لرويترز إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن عليه.