The Swiss voice in the world since 1935
مصدران: مسؤولون سعوديون وإسرائيليون يزورون واشنطن لمناقشة احتمال شن أمريكا ضربات على إيران

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدران مطلعان اليوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستضيف مسؤولين إسرائيليين وسعودييين رفيعي المستوى في مجالي الدفاع والاستخبارات لإجراء محادثات بشأن إيران هذا الأسبوع، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إمكانية شن ضربات عسكرية على الجمهورية الإسلامية.

وتصاعد التوتر وسط حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط. وحث ترامب إيران أمس الأربعاء على التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أمريكيا، ما دفع طهران إلى التهديد بالرد بقوة.

وأفاد مصدر مطلع بأن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال شلومي بيندر أجرى محادثات حول إيران مع مسؤولين رفيعي المستوى في البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبيت الأبيض يومي الثلاثاء والأربعاء. وذكر موقع أكسيوس أنه تبادل معلومات استخباراتية حول أهداف إيرانية محتملة.

وذكر مصدر ثان مطلع على المحادثات أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أيضا يزور واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين تركز على إيران. وسعت السعودية ودول خليجية أخرى إلى تهدئة الوضع ومنع اندلاع حرب أوسع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق من الأسبوع بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الرياض لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد طهران.

ولم يدل البيت الأبيض بأي تعليق بعد.

وقالت عدة مصادر إن ترامب يدرس خيارات تشمل شن هجمات تستهدف قوات الأمن وقادتها لتحفيز المتظاهرين، في حين صرح مسؤولون إسرائيليون وعرب بأن القوة الجوية وحدها لن تُطيح بالنظام الإيراني.

وذكر أحد المصادر ومسؤول أمريكي أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا، بما في ذلك ما إذا كان سيلجأ إلى الخيار العسكري.

(إعداد نهى زكريا وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

