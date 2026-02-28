مصدران: مصر لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل

1دقيقة

لندن/القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) – قال مصدران اليوم السبت إن مصر لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل.

واضطرت إسرائيل، وهي مورد رئيسي للقاهرة، إلى إغلاق اثنين من حقولها الكبيرة اليوم بعد أن هاجمت هي والولايات المتحدة إيران، لترد طهران بالمثل.

وقالت وزارة البترول المصرية إن القاهرة نوعت مصادر إمداداتها، وأحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم ترد وزارة الطاقة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

(تغطية صحفية مروة رشاد ومحمد عز – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)