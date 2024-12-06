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مصدران: مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قاعدة عسكرية رئيسية في درعا

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عمان (رويترز) – قال مصدران من المعارضة السورية المسلحة لرويترز يوم الجمعة إن مقاتلين محليين سوريين ومقاتلين سابقين من المعارضة سيطروا على إحدى القواعد الرئيسية للجيش في محافظة درعا والمعروفة باسم اللواء 52 بالقرب من بلدة الحراك بينما امتد القتال إلى الحدود الجنوبية للبلاد مع الأردن.

وأضاف المصدران أن هذه القوات سيطرت أيضا على أجزاء من معبر نصيب الحدودي مع الأردن بالقرب من قسم الجمارك حيث تقطعت السبل بعشرات الشاحنات وسيارات الركاب.

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