مصدران: مقتل قائد عسكري من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيروت

reuters_tickers

3دقائق

من مايا الجبيلي وتوم بيري وجيمس ماكنزي

القدس/بيروت (رويترز) – قال مصدران أمنيان في لبنان إن قائدا عسكريا في منظومة الصواريخ التابعة لجماعة حزب الله لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدران أن القائد العسكري هو إبراهيم قبيسي.

ويمثل الهجوم، الذي قُتل فيه ستة أشخاص، ضربة أخرى لجماعة حزب الله التي تعرضت لسلسلة من الهزائم على يد إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأدى الضغط المستمر على حزب الله إلى زيادة المخاوف من تحول الصراع المستمر منذ عام تقريبا إلى حرب شاملة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، حيث يحتدم صراع بالفعل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقصفت إسرائيل لليوم الثاني على التوالي الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله بعد شن موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف للجماعة في لبنان.

وبعد الحرب المستمرة منذ نحو عام على حركة حماس في قطاع غزة، تحول إسرائيل تركيزها إلى الحدود الشمالية التي تطلق منها جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لحماس.

وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل ستة في الهجوم على بيروت وإصابة 15.

وكانت السلطات اللبنانية قالت إن الغارات الجوية التي شنها الجيش على جماعة حزب الله يوم الاثنين أودت بحياة أكثر من 500.

واستهدفت الغارة الجوية مبنى في منطقة الغبيري التي عادة ما تكون مكتظة بالناس في بيروت. وكشف أحد المصدرين الأمنيين عن صورة تظهر وقوع أضرار في الطابق الأخير من مبنى مؤلف من خمسة طوابق.

وقال هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن الهجمات على جماعة حزب الله سيجري تكثيفها.

وذكر هاليفي بعد إجراء تقييم أمني “يتطلب الوضع استمرار التحركات وتكثيفها على جميع الجبهات”.

وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين أدت إلى مقتل 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة، وإصابة 1835 إلى جانب نزوح عشرات الآلاف.