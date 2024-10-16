مصدران: مقتل 6 في غارة إسرائيلية بينهم رئيس بلدية النبطية بجنوب لبنان

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من ليلى بسام ومايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – شنت إسرائيل غارة جوية على مقر بلدية النبطية يوم الأربعاء، وهي بلدة رئيسية بجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل رئيس البلدية أحمد كحيل وما لا يقل عن خمسة آخرين أثناء اجتماعهم لتنسيق المساعدات لأولئك الذين يعانون من تداعيات الحرب.

وأثار الهجوم مخاوف من أن الحملة الجوية الإسرائيلية التي يتسع نطاقها بهدف القضاء على مسلحي جماعة حزب الله المدعومة من إيران، قد تشمل بشكل متزايد مسؤولين حكوميين ومباني أخرى لم تُستهدف بعد.

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الهجوم الإسرائيلي على عاصمة محافظة النبطية، قائلا إنه “استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والإغاثي”.

والضربة التي وقعت على المبنى الحكومي اللبناني هي الأكثر أهمية منذ بدأت إسرائيل توسيع نطاق هجماتها الشهر الماضي رغم تعبير الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن ارتفاع أعداد القتلى وتفاقم الوضع إلى حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، اغتالت إسرائيل كبار قيادات حزب الله وتوغلت داخل بلدات حدودية جنوبية، قائلة إنها تريد تفكيك البنية التحتية لحزب الله للسماح بعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى ديارهم في شمال إسرائيل.

وبعد أن أصدرت إسرائيل لأول مرة إشعارا بإخلاء النبطية، وهي مدينة يقطنها عشرات الآلاف، في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، اتصل مراسل رويترز بأحمد كحيل ليسأله ما إذا كان سيغادر لكنه أجاب بالنفي.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة النبطية كما ضربت القوات البحرية عشرات الأهداف في جنوب لبنان.

وأضاف أنه “فكك” شبكة أنفاق تستخدمها قوات الرضوان التابعة لحزب الله في بلدة قرب الحدود مع إسرائيل، ونشر مقطع فيديو يظهر انفجارات متعددة تهز مجموعة من المباني.

وقال مسؤولون لبنانيون إن البلدة هي محيبيب الصغيرة، التي يوجد بها مزار ديني.

وقالت جينين هينيس-بلاسخارت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان إن معاناة المدنيين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بعد الضربة الإسرائيلية على النبطية.

وتخوض إسرائيل الآن معارك مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان والعاصمة بيروت ومع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وتتأهب للرد على هجوم صاروخي شنته إيران في أول أكتوبر تشرين الأول في أعقاب هجوم إيراني آخر مماثل واسع النطاق في أبريل نيسان.