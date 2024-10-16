مصدران: مقتل 6 في غارة إسرائيلية على مبنى بلدية النبطية بجنوب لبنان

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من ليلى بسام وحميرة باموق

بيروت/واشنطن (رويترز) – قال مصدران أمنيان إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى البلدية في النبطية بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم رئيس البلدية أحمد كحيل.

جاءت الضربة رغم تعبير الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن ارتفاع أعداد القتلى وتفاقم الوضع إلى حرب شاملة في المنطقة التي تشهد قتالا بين إسرائيل وجماعة حزب الله في جنوب لبنان والعاصمة بيروت من جهة وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة الفلسطيني من جهة أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة النبطية وفكك ما أسماه “بنية تحتية تحت الأرض”.

وذكر اليوم الأربعاء أيضا أن القوات البحرية ضربت عشرات الأهداف لحزب الله في جنوب لبنان بالتعاون مع القوات البرية.

وقبل ساعات، قال شهود من رويترز إن غارة إسرائيلية واحدة على الأقل استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء بعدما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها لنطاق الهجمات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية.

وسمع الشهود انفجارين وشاهدوا أعمدة من الدخان تتصاعد من منطقتين منفصلتين في الضاحية. جاء ذلك بعد أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء لمبنى واحد في المنطقة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران، دون تحذيرات مسبقة، أو بعد إصدار تحذير لمنطقة واحدة مع تنفيذ ضربات على نطاق أوسع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة على مستودع للأسلحة تحت الأرض لجماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش “قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من خطر تضرر المدنيين، بما في ذلك إطلاق تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة”.