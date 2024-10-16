مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مصدران: مقتل 6 في غارة إسرائيلية على مبنى بلدية النبطية بجنوب لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من ليلى بسام وحميرة باموق

بيروت/واشنطن (رويترز) – قال مصدران أمنيان إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى البلدية في النبطية بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم رئيس البلدية أحمد كحيل.

جاءت الضربة رغم تعبير الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن ارتفاع أعداد القتلى وتفاقم الوضع إلى حرب شاملة في المنطقة التي تشهد قتالا بين إسرائيل وجماعة حزب الله في جنوب لبنان والعاصمة بيروت من جهة وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة الفلسطيني من جهة أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة النبطية وفكك ما أسماه “بنية تحتية تحت الأرض”.

وذكر اليوم الأربعاء أيضا أن القوات البحرية ضربت عشرات الأهداف لحزب الله في جنوب لبنان بالتعاون مع القوات البرية.

وقبل ساعات، قال شهود من رويترز إن غارة إسرائيلية واحدة على الأقل استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء بعدما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها لنطاق الهجمات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية.

وسمع الشهود انفجارين وشاهدوا أعمدة من الدخان تتصاعد من منطقتين منفصلتين في الضاحية. جاء ذلك بعد أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء لمبنى واحد في المنطقة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران، دون تحذيرات مسبقة، أو بعد إصدار تحذير لمنطقة واحدة مع تنفيذ ضربات على نطاق أوسع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة على مستودع للأسلحة تحت الأرض لجماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش “قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من خطر تضرر المدنيين، بما في ذلك إطلاق تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
215 إعجاب
155 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية