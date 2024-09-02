مصدران: ناقلة نفط سعودية وسفينة أخرى تتعرضان لهجوم بالبحر الأحمر

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لندن‭/‬أثينا (رويترز) – قال مصدران مُطلعان إن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم يوم الاثنين في البحر الأحمر قبالة اليمن لكن لم يتبين ما إذا كانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هي من تقف وراء الهجوم.

وأضاف المصدران أن الناقلتين (أمجاد) التي ترفع علم السعودية و(بلو لاجون أي) التي ترفع علم بنما كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

ولم ترد مجموعة البحري الوطنية السعودية للشحن المالكة لأمجاد على طلب للتعقيب حتى الآن. وتبلغ السعة القصوى للناقلة مليوني برميل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب بعد من الشركة اليونانية (سي تريد مارين إس.إيه) التي تدير السفينة (بلو لاجون أي) التي تبلغ سعتها مليون برميل.

وقال أحد المصدرين إن من المستبعد أن تكون الناقلة (أمجاد) مُستهدفة بشكل مباشر.

وتراقب السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بقلق إطلاق الحوثيين صواريخ تمر فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وتحاول الرياض استخراج نفسها من حرب فوضوية في اليمن وصراع مدمر مع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.

وبدأ الحوثيون شن ضربات جوية بطائرات مُسيرة وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتين واستولوا على واحدة وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك الذي تديره قوات بحرية دولية تتبع هجمات الحوثيين إن ثلاث هجمات صاروخية باليستية أصابت الناقلة بلو لاجون أي يوم الاثنين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الصليف بشمال اليمن.

وأضاف المركز في تقرير أن تقييماته “تشير إلى أن الناقلة بلو لاجون أي قد استُهدفت بسبب إطلاق سفن أخرى ضمن هيكل الشركة التي تتبعها الناقلة نداءات في الآونة الأخيرة للرسو في إسرائيل”.

وتابع قائلا “جميع أفراد الطاقم بخير. تعرضت السفينة لأضرار طفيفة ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة”.