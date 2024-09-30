مصدران: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في بغداد

1دقيقة

بغداد (رويترز) – أبلغ مصدران عسكريان رويترز بأن قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي استُهدفت بصاروخي كاتيوشا على الأقل.

وقال المصدران إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين.

وذكر مصدران أمنيان إن تحقيقا أوليا أظهر إطلاق ثلاثة صواريخ، أحدها سقط قرب مبان تستخدمها قوات مكافحة الإرهاب العراقية، مما تسبب في أضرار ونشوب حريق في بعض المركبات دون وقوع إصابات.

وتعرضت منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد لهجوم في وقت متأخر من 11 سبتمبر أيلول، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يرد متحدث باسم السفارة الأمريكية بعد على طلب التعليق على الهجوم.

والعراق شريك إقليمي نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه أيضا فصائل مسلحة مدعومة من إيران مرتبطة بقواته الأمنية.

وشنت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران هجمات متكررة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.