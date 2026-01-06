The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصدران: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نيروبي/القدس 6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول كبير في أرض الصومال إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور أرض الصومال في شرق أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس المنطقة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر آخر مطلع بشأن الزيارة وجود وزير الخارجية الإسرائيلي في أرض الصومال، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على سؤال حول ما إذا كان الوزير موجودا في أرض الصومال.

وتأتي الزيارة بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وهي خطوة أثارت انتقادات الصومال التي تعارض دوما مسعى أرض الصومال للانفصال.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية