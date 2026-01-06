مصدران: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال
نيروبي/القدس 6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول كبير في أرض الصومال إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور أرض الصومال في شرق أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس المنطقة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
وأكد مصدر آخر مطلع بشأن الزيارة وجود وزير الخارجية الإسرائيلي في أرض الصومال، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على سؤال حول ما إذا كان الوزير موجودا في أرض الصومال.
وتأتي الزيارة بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وهي خطوة أثارت انتقادات الصومال التي تعارض دوما مسعى أرض الصومال للانفصال.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)