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مصدران أردنيان: الشرع يزور المملكة الأربعاء

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عمان (رويترز) – قال مسؤولان أردنيان إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع سيزور المملكة يوم الأربعاء وسيلتقي بالملك عبد الله لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.

وستكون هذه ثالث رحلة خارجية للشرع بعد السعودية وتركيا منذ وصوله إلى السلطة بعد هجوم خاطف للمعارضة أطاحت خلاله ببشار الأسد الذي كان مدعوما من إيران.

ومن المتوقع أن يجري الشرع محادثات واسعة فيما يتعلق بأمن الحدود وسبل تعزيز العلاقات التجارية.

وتوترت علاقة الأسد مع معظم الدول العربية وتلك المجاورة لبلاده خلال الحرب السورية التي استمرت قرابة 14 عاما.

وتعهد الشرع بالقضاء على تهريب المخدرات على الحدود بين البلدين والذي انتشر خلال حكم الأسد. واتهم الأردن فصائل موالية لإيران كان لها نفوذ في جنوب سوريا بالوقوف وراء تهريب المخدرات.

واستضاف الأردن أول مؤتمر دولي عن سوريا بعد أسبوع من إجبار الأسد على الفرار، لكنه يريد الآن أن يرى انتقالا سياسيا سلميا هناك خوفا من عودة الفوضى وعدم الاستقرار على حدوده.

وأبدى مسؤولون استعدادهم لمساعدة سوريا في جهود إعادة الإعمار ووعدوا بمساعدتها في تخفيف النقص الحاد في الطاقة من خلال تزويدها بالكهرباء والغاز.

وقلبت نهاية حكم الأسد الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ووجهت ضربة قوية لحليفته إيران وفتحت الطريق أمام دول أخرى لبناء علاقات جديدة مع سوريا.

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