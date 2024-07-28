مصدران أمنيان: حزب الله في حالة استنفار شديد وأخلى مراكز مهمة تحسبا لتصعيد إسرائيلي

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بيروت (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز إن جماعة حزب الله اللبنانية “في حالة استنفار شديد” يوم الأحد.

جاء ذلك مع تصاعد التوتر عقب هجوم مميت على هضبة الجولان المحتلة اتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عنه، وهو ما نفته الجماعة اللبنانية.

وذكر المصدران الأمنيان أن الجماعة بادرت بإخلاء بعض المواقع المهمة في جنوب لبنان وفي سهل البقاع شرق البلاد تحسبا لشن إسرائيل هجوما.

وقالا إن حزب الله “أخلى بعض المراكز المهمة في الجنوب والبقاع خلال الساعات الماضية”.