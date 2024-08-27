مصدران أمنيان: ضربة جوية إسرائيلية أصابت سيارة نقل تحمل معدات عسكرية في لبنان

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‭27‬ (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت سيارة نقل صغيرة كانت تسير في شمال شرق لبنان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وقال أحد المصدرين إنها كانت تحمل معدات عسكرية.

وقال المصدران إن الضربة أصابت السيارة بالقرب من شعث، وهي منطقة نائية في لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا، لكن السائق نجا.

ورجح أحد المصدرين أن المعدات العسكرية التي كانت تنقلها كانت منصة إطلاق صواريخ معطلة وكان نقلها بغرض إصلاحها.

انخرطت جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة والجيش الإسرائيلي قبل يومين في واحدة من أكثر عمليات تبادل إطلاق النار كثافة بينهما على مدى الأشهر العشرة الماضية، وسط مخاوف من اتساع رقعة حرب إسرائيل في غزة بالمنطقة.

وأطلق حزب الله طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد للثأر لقائد عسكري كبير قتلته إسرائيل الشهر الماضي.

وقالت إسرائيل إن ضرباتها على لبنان يوم الأحد دمرت مواقع إطلاق صواريخ لحزب الله وحالت دون أن يكون هجوم الجماعة أوسع نطاقا. وقال أمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله إن الهجوم تم كما كان مخططا له وإن الضربات الإسرائيلية التي أعقبت ذلك ألحقت أضرارا ببعض مواقع الإطلاق لحزب الله.

وقالت قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لرويترز يوم‭ ‬الثلاثاء رصدت إطلاق صاروخ من مكان قريب من أحد مواقعها في جنوب لبنان.