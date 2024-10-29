مصدران أمنيان: مخاوف من مقتل 12 مهاجرا مصريا قبالة ساحل ليبيا

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان إن هناك مخاوف من مقتل 12 مهاجرا مصريا بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه قبالة ساحل مدينة طبرق بشرق ليبيا يوم الاثنين، بينما تم إنقاذ رجل من القارب الغارق.

وقال المصدران إن المعلومات التي أدلى بها الناجي للسلطات الليبية تفيد بأن 13 رجلا انطلقوا صوب إيطاليا في أحد قوارب مهربي البشر مساء الأحد.

وتشكل المجموعة، التي جاءت من محافظتي الشرقية والغربية في مصر، نموذجا من عدد متزايد من المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر وسط المعاناة من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وأصبحت ليبيا طريق عبور رئيسي للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط يوجد بها 761322 مهاجرا من 44 جنسية، وذلك وفقا لبيانات تم جمعها في منتصف 2024.