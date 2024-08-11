مصدران أمنيان: مقتل 5 مسلحين موالين لإيران في ضربة جوية شرق سوريا

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سوريا (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز إن خمسة مقاتلين على الأقل من وحدات موالية لإيران قُتلوا في ضربة جوية أصابت مركبة في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

وقال أحد المصدرين إن الهجوم وقع بطائرة مسيرة لكن لم يتسن له تحديد الجيش الذي أطلقها. وقال المصدر الثاني إن الهجوم استهدف المقاتلين في أثناء تبديل مناوباتهم عند نقطة تفتيش.

وتسيطر جماعات مسلحة متحالفة مع إيران على مساحات شاسعة من الحدود الشرقية لسوريا مع العراق. وخاضت تلك الجماعات معارك نيابة عن الجيش السوري طوال الحرب الأهلية في البلاد وتضم أيضا مسلحين عراقيين يسيطرون على الجانب العراقي من الحدود.

وصارت الحدود حاليا مركزا للتهريب إذ يتم جلب الأسلحة من العراق إلى سوريا التي تتدفق منها سلع أخرى إلى العراق.

وتنفذ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في سوريا ضد الفصائل الموالية لإيران.