مصدران أمنيان: مقذوف يلحق أضرارا بناقلة النفط (إم.كيه.دي فيوم) قبالة عمان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن أول مارس آذار (رويترز) – قال مصدران في أمن الملاحة البحرية اليوم الأحد إن ناقلة النفط الخام (إم.كيه.دي فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال تعرضت لأضرار بعد أن أصابها مقذوف قبالة سواحل سلطنة عمان لدى إبحارها وعلى متنها شحنة بالفعل.

وأشار أحد المصدرين إلى أن الناقلة أُصيبت على بعد نحو 44.4 ميل بحري شمال غربي مسقط.

ولم ترد إحدى جهات إدارة السفينة، وهي (في شيبس) المسجلة في قواعد البيانات على أنها مجموعة رائدة في إدارة السفن التجارية، بعد على طلب للحصول على تعليق.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

