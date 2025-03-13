مصدران أمنيان سوريان: غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيا على مشارف دمشق

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دمشق (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن طائرات إسرائيلية استهدفت مبنى على مشارف دمشق يوم الخميس، وقال مصدران أمنيان سوريان لرويترز إن الغارة استهدفت شخصا فلسطينيا.

وأوضح أحد المصدرين أن المبنى الذي تعرض للقصف هو مقر لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي، لكن المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أفاد بأن طائرات إسرائيلية استهدفت مقر الجهاد الإسلامي في دمشق.