مصدران أمنيان لبنانيان: 14 ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد

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(رويترز) – قال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز إن إسرائيل شنت 14 ضربة على منطقة النبطية في جنوب البلاد يوم الخميس، في واحدة من أعنف عمليات القصف التي تشنها إسرائيل منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي أبريل نيسان، قصفت إسرائيل مبنى في جنوب بيروت زعمت أنه يُستخدم لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ووافق لبنان وحزب الله على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الاتفاق الذي أنهى القتال ونص على إخلاء جنوب لبنان من مقاتلي الجماعة وأسلحتها.