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مصدران قضائيان: حاكم مصرف لبنان السابق متهم بالحصول على أكثر من 110 ملايين دولار

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بيروت 3 سبتمبر أيلول (رويترز) – قال مصدران قضائيان لرويترز يوم الثلاثاء إن السلطات القضائية اللبنانبة اتهمت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست.

وألقت السلطات القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بسبب هذه التهم. ولم يرد على طلبات رويترز للتعليق.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود لرويترز إن الشركة أجرت تدقيقا ماليا في أواخر عام 2023 لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات

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