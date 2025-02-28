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مصدران مصريان: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 6 أسابيع

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان يوم الجمعة إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا.

وأضاف المصدران أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ترفض محاولات التمديد وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه. ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية اتخاذ خطوات تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار يوم السبت، ولم توضح إسرائيل وحماس بعد ما سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت. وتتوسط مصر وقطر في المحادثات بدعم من الولايات المتحدة.

وقالت حماس في بيان يوم الجمعة “نطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة”.

وقال مسؤولان حكوميان إسرائيليان لرويترز إن إسرائيل تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى، مع مواصلة حماس إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن كل أسبوع مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

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