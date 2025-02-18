مصدران مصريان: السيسي يتوجه إلى الرياض يوم الخميس لبحث خطة عربية بشأن غزة

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من نفيسة الطاهر وبيشا ماجد

القاهرة/الرياض (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض يوم الخميس لبحث خطة عربية بشأن غزة.

ومن المتوقع أن تناقش دول عربية خطة لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب، ربما لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية.

وقال المصدران إن السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر من المقرر أن تراجع وتناقش الخطة العربية في الرياض قبل طرحها أمام القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس آذار.

ومن المتوقع عقد اجتماع لقادة دول عربية من بينها الأردن والإمارات وقطر، يوم الجمعة في السعودية التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، على الرغم من أن بعض المصادر قالت إن الموعد لم يتم تأكيده بعد.

وشعرت الدول العربية بالفزع إزاء خطة ترامب “لتهجير” الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهي فكرة رفضتها القاهرة وعمان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشكل عميق.