مصدران مطلعان: السعودية تسعى لتشكيل تحالف يحمى الملاحة بالبحر الأحمر

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الرياض 29 يوليو تموز (رويترز) – قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأوضح المصدران أن تشكيل التحالف لم يُحسم بعد، ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات الدول.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في 20 يوليو تموز أنهم سيفرضون حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي على اليمن، وهو اتهام نفته الرياض.

وقال الحوثيون منذئذ إنهم يشنون هجمات على سفن سعودية في البحر الأحمر. وردت السعودية بشن غارات جوية على ما قالت إنها منشآت عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني تُستخدم لتهديد الملاحة التجارية.

وفتح الحصار جبهة جديدة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب الأوسع نطاقا على إيران، لتزداد الهجمات على ناقلات منتجات الطاقة والإمدادات الأخرى وترتفع أسعار النفط.

(تغطية صحفية تيمور أزهري – إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية)