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مصدر : تركيا والأمم المتحدة ناقشتا العملية الانتقالية في سوريا وإعادة البناء

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية يوم الاثنين إن وزير الخارجية هاكان فيدان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ناقشا الفترة الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة المسلحة وخطوات محتملة لإعادة الإعمار.

وأضاف المصدر أنهما ناقشا أيضا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتبادلا الأفكار بشأن ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

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