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مصدر أمني: إصابة المئات من حزب الله في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال بحوزتهم

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بيروت (رويترز) – قال مصدر أمني لرويترز إن المئات من أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية، منهم مقاتلون ومسعفون، أصيبوا بصورة بالغة يوم الثلاثاء في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال محمولة (بيجرز) يستخدمونها.

وقال مسؤول من حزب الله طالبا عدم ذكر اسمه إن انفجار الأجهزة هو “أكبر اختراق أمني” تعرضت له الجماعة خلال حرب ضد إسرائيل مستمرة منذ قرابة عام.

ورأى صحفي من رويترز سيارات إسعاف تسير بسرعة في شوارع الضاحية الجنوبية وسط انتشار حالة من الهلع. وذكر سكان وقوع انفجارات جديدة بعد مرور 30 دقيقة من الانفجارات الأولى.

وأفاد صحفي رويترز بتجمع أعداد من الأشخاص عند مداخل المباني لتفقد معارفهم الذين ربما أصيبوا.

وقال المصدر الأمني إن هناك أجهزة انفجرت أيضا في جنوب لبنان.

ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي الذي يتبادل إطلاق النار مع حزب الله منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي بالتوازي مع حرب غزة.

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