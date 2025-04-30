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مصدر أمني: غارة إسرائيلية قرب دمشق تسفر عن مقتل أحد عناصر قوات الأمن السورية

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دمشق (رويترز) – قال مصدر في وزارة الداخلية السورية لرويترز إن ضربة إسرائيلية على مشارف العاصمة دمشق يوم الأربعاء أسفرت عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن السورية.

وقالت إسرائيل إنها ضربت “مجموعة متطرفة” كانت تستعد لشن هجوم على الأقلية الدرزية في بلدة صحنايا على مشارف دمشق.

لكن المصدر في وزارة الداخلية السورية عارض تلك الرواية وقال إن قوات الأمن السورية تسعى لوضع حد لاشتباكات في صحنايا بين جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية