مصدر أمني: نحو 150 إيرانيا بينهم دبلوماسيون غادروا لبنان السبت

7 مارس آذَار (رويترز) – أفاد مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لرويترز بأن أكثر من 150 مواطنا إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعائلاتهم، غادروا لبنان اليوم السبت، بعد أن هدد متحدث عسكري إسرائيلي “ممثلي” إيران في لبنان.

وأوضح المصدر الأمني أنهم نُقلوا جوا إلى روسيا على متن طائرة روسية، وأن 20 إيرانيا آخرين غادروا أمس الجمعة عقب اندلاع حرب جديدة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد أبلغ يوم الثلاثاء ممثلي الحكومة الإيرانية “الذين ما زالوا في لبنان بضرورة المغادرة فورا قبل استهدافهم”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

