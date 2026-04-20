مصدر إسرائيلي: عقد جولة ثانية من المحادثات مع لبنان في واشنطن يوم الخميس
20 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر إسرائيلي لرويترز اليوم الاثنين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه إن ممثلين عن إسرائيل ولبنان سيعقدون محادثات في واشنطن يوم الخميس.
وأضاف أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة هو الذي سيمثل الجانب الإسرائيلي في المحادثات.
وستكون هذه أول محادثات بين الجانبين منذ بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام يوم الخميس الماضي.
