مصدر إسرائيلي: نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لها مطلق الحرية في التصدي للتهديدات

من إميلي روز

القدس 24 مايو أيار (رويترز) – قال مصدر إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أمس السبت بأن إسرائيل سيظل لها مطلق الحرية في التصدي للتهديدات في لبنان، وذلك في أعقاب أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران.

وقال ترامب إنه جرى “إنجاز قدر كبير من التفاوض” على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي مغلق فعليا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في فبراير شباط.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي لرويترز اليوم الأحد، طالبا عدم الكشف عن هويته “في الاتصال الذي جرى الليلة الماضية مع الرئيس ترامب، شدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل سيكون لها حرية التصرف ضد التهديدات في جميع المجالات، بما في ذلك لبنان، وكرر الرئيس ترامب هذا المبدأ وعبر عن تأييده له”.

وتزايدت التوقعات بأن انفراجة قد تكون وشيكة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر بعد أن قال ترامب إن اتفاقا يتبلور برعاية باكستان سيعيد فتح مضيق هرمز.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن مسودة الاتفاق تنص على أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يهاجموا إيران أو حلفاءها، وفي المقابل تتعهد إيران بعدم شن هجمات استباقية عليهم.

وقال السياسي الإسرائيلي الكبير بيني جانتس إن قبول إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان كجزء من اتفاق مع إيران سيكون خطأ استراتيجيا. ودخلت القوات الإسرائيلية إلى لبنان لمحاربة جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تطلع إسرائيل على مستجدات المفاوضات مع إيران.

وقال المصدر “أوضح الرئيس ترامب أنه سيتمسك بموقفه في المفاوضات بشأن مطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي لإيران والتخلص من كل اليورانيوم المخصب على أراضيها… وأنه لن يوقع اتفاقا نهائيا دون تلبية هذه الشروط”.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن مكالمة هاتفية مع نتنياهو سارت “بشكل جيد للغاية”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)