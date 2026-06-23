مصدر إيراني: السماح لعدد محدود من السفن يوميا بعبور مضيق هرمز

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دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر عسكري إيراني لوكالة فارس للأنباء اليوم الثلاثاء إنه يُسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المصدر أن عدد السفن المصرح لها بالمرور يتفاوت يوميا حسب الظروف، وذلك بعد ما وصفها بأنها فترة تم خلالها إغلاق المضيق وعدم إصدار أي تصاريح عبور بسبب “الأعمال المعادية من جانب إسرائيل وما تردد عن انتهاكات من جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)