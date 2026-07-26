مصدر إيراني: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) – قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الأحد إن الجمهورية الإسلامية ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها، لكن طهران لا تزال متشككة في نوايا واشنطن.

وأضاف المصدر لرويترز، بعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها عقب ضربات استمرت 13 ليلة متتالية “لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل: إذا توقفت الهجمات، ستوقف إيران عملياتها أيضا. ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة”.

وأردف “هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. والرأي السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس حقيقيا”.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)