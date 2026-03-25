The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصدر إيراني كبير لرويترز: باكستان سلمت إيران مقترحا أمريكيا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 25 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء إن باكستان سلمت إيران مقترحا أمريكيا لكن لم يُحسم بعد مكان أي محادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

ولم يكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة، تفاصيل المقترح ولم يوضح أيضا ما إذا كان هو المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندا لإنهاء الحرب الذي ورد في تقارير وسائل إعلام.

وأضاف المصدر أيضا أن تركيا تساعد في البحث عن سبل لإنهاء الحرب، وأن “تركيا أو باكستان قيد النظر لاستضافة مثل هذه المحادثات”.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

