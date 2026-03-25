مصدر إيراني كبير لرويترز: باكستان سلمت إيران مقترحا أمريكيا

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 25 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء إن باكستان سلمت إيران مقترحا أمريكيا لكن لم يُحسم بعد مكان أي محادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

ولم يكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة، تفاصيل المقترح ولم يوضح أيضا ما إذا كان هو المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندا لإنهاء الحرب الذي ورد في تقارير وسائل إعلام.

وأضاف المصدر أيضا أن تركيا تساعد في البحث عن سبل لإنهاء الحرب، وأن “تركيا أو باكستان قيد النظر لاستضافة مثل هذه المحادثات”.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)